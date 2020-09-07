THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR NICHOLAS
GOLDER. HE IS A WHITE 86 YEAR OLD MAN, 5 FOOT 11 INCHES TALL AND
160 POUNDS WITH GRAY HAIR AND BLUE EYES. NICHOLAS HAS SERIOUS
MEDICAL CONDITIONS, MEMORY IMPAIRMENT AND NEEDS MEDICATION THAT
HE DOES NOT HAVE WITH HIM. NICHOLAS WAS TAKEN FROM A CARE FACILITY
IN FORT COLLINS, COLORADO BY AN UNKNOWN SUBJECT. NICHOLAS CALLED
AND SAID HE WAS IN MONTANA. NICHOLAS PREVIOUSLY LIVED IN FORSYTH,
AND MAY BE IN THE BILLINGS AREA. TO VIEW HIS PHOTO GO TO
WWW.DOJMT.GOV AND CLICK ALERTS. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT
NICHOLAS GOLDER, PLEASE CONTACT THE FORT COLLINS POLICE AT
907-221-6540. THANK YOU.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS
EVENING ABOVE 6000 FEET...
* WHAT...SNOW EXPECTED ABOVE 6000 FEET. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF UP TO 6 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 6 AM TO 9 PM MDT MONDAY.
* IMPACTS...WET SNOW AND UNSEASONABLY COLD CONDITIONS WILL
IMPACT THOSE TRAVELING, RECREATING OR WORKING OUTDOORS AT
HIGHER ELEVATIONS IN THE MOUNTAINS. MINOR ACCUMULATION OF
SLUSH ON SOME HIGHER ELEVATION PASSES COULD MAKE ROAD SURFACES
SLIPPERY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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