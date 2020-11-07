Light bulb energy power
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GREAT FALLS- A power outage is being reported in the Great Falls and Vaughn area.

NorthWestern Energy says they are aware of the outage and have a serviceman on the way to restore power as soon as possible.

The outage map from NorthWestern Energy says over 1,000 customers in Vaughn are affected by the outage.

At this time the cause of the outage is unknown.

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