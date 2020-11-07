.A MAJOR WINTER STORM WILL SPREAD HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW
SOUTH AND EAST OVER MUCH OF NORTH CENTRAL, CENTRAL, AND SOUTHWEST
MONTANA TONIGHT THROUGH SUNDAY. PRECIPITATION WILL BEGIN AS RAIN
FOR PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTHWEST MONTANA BUT CHANGE TO SNOW
FROM WEST TO EAST THIS EVENING AND OVERNIGHT. CONDITIONS WILL
RAPIDLY DETERIORATE THIS EVENING AND OVERNIGHT DUE TO INCREASING
WINDS AND FALLING SNOW. SNOWFALL RATES FROM LATE THIS EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING COULD APPROACH 1 TO 2 INCHES PER HOUR AT
TIMES, MAINLY NORTH OF INTERSTATE 90 TO THE CANADIAN BORDER.
STRONG NORTHERLY WINDS TONIGHT THROUGH SUNDAY OVER THE PLAINS WILL
CAUSE WHITE-OUT CONDITIONS. SIGNIFICANT DRIFTING OF SNOW COULD
ALSO MAKE SOME ROADS IMPASSABLE.
...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO
8 AM MST MONDAY...
* WHAT...BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 12 TO 20 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...CHOUTEAU, HILL AND CASCADE.
* WHEN...FROM 8 PM THIS EVENING TO 8 AM MST MONDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE.
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY TO NEAR
ZERO AT TIMES. COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD
ALSO CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST
TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED,
STAY WITH YOUR VEHICLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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