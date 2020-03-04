Road Closed to Fort Benton
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

UPDATE 10:50 am: A snow and rain shower moved through the area clearing out much of the dirt and dust.  MDT has re-opened Hwy 87.  

Flaggers are in place and letting traffic through at this time. 

CASCADE COUNTY-  For the second time in three days, the Montana Department of Transportation has closed Highway 87 from Great Falls all the way to Fort Benton.

They're citing poor visibility due to blowing dirt.  Barricades are currently in place and you are asked to use an alternate route.

Highway 80 from Fort Benton to Highwood is still open.

The National Weather Service says strong winds are expected to continue through Wednesday evening.

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