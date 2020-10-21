GREAT FALLS- The following was shared by the Great Falls Montana Police Department's Facebook Page:

#ToServeAndProtect Yesterday a young mother called our dispatch center for help when she found herself stuck in traffic with a flat tire, not knowing what to do. Dispatchers called for a rotational wrecker to tow the vehicle and they sent SPO Burgess to help with the traffic hazard.

When Burgess arrived he determined it would be faster, and more efficient for everyone involved, if he just changed the tire for her. So, the wrecker was cancelled and, while the mother and her two children waited in Burgess' warm patrol car, he performed this simple act of service. 

Just as Burgess was finishing up, the woman's father arrived. Dad took the shredded tire and everyone went on their way.#BingBangBoom#CrisisAverted#ProudToServe#GFPD#Community#Compassion#Courage#DoYouHaveASpare"

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