Cascade County Sheriff's Office

GREAT FALLS- Cascade County Sheriff Jesse Slaughter says there are currently 81 active inmate cases of COVID-19 in the Cascade County Detention Center.

In an update, Slaughter says of the confirmed positive cases, 32 inmates have recovered.

There are 8 Detention Officers that have tested positive as well who are recovering at home.

No COVID-19 positive inmates or staff are in the hospital.

“With the assistance of other Sheriff’s from across the state, we are trying to move the DOC inmates from our jail to make room so we can better social-distance and quarantine,” Slaughter wrote in the update. “These 40 plus DOC inmates are the same inmates that I have been pleaing with the State of MT to transfer from our jail since earlier this year.”

The detention center now has a quarantine pod to reduce the possibility of a healthy person being infected by a COVID-19 positive inmate.

Slaughter says they are working with Planned Parenthood, their contracted medical provider, City County Health and Alluvion to stop the virus from spreading in the jail.

Many operations have been changed in the jail to meet the medical needs of inmates and staff, Slaughter says, adding that the response protocols to the virus have changed multiple times.

 

You can read the full update from Slaughter here.

Download PDF Sheriff Slaughter CCDC COVID-19 update

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