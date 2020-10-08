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SHELBY- Shelby Public School District #14 says they have been notified of six students and two teachers who have tested positive for COVID-19 by the Toole County Health Department. 

Contact tracing will be conducted by the Toole County Sheriff’s Office and everyone affected will be contacted by the health department and informed of their next steps.

People are asked to not call the health department as it will slow the process of informing those who need to be contacted.

Thursday’s Varsity Volleyball Game has been canceled due to the recent numbers as well.

According to the Shelby Public School District, the following cohorts have been affected by COVID cases:

  • All seniors

  • All juniors

  • One 7th grade cohort

  • All 6th graders

  • One 3rd grade cohort

There are also other students who may have also be out based on the health department’s contact tracing the School District says.

“As a District we are evaluating the best path to take for our students and staff,” the School District wrote. “We will continue to do our best to keep our doors open for those students not affected by the current outbreak.”

Posted by Shelby Public School District #14 on Thursday, October 8, 2020

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