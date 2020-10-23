...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 9 PM MDT SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 7 TO 15
INCHES, WITH ISOLATED AMOUNTS APPROACHING 20 INCHES IN THE
MOUNTAINS. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 9 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE.
WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...NEAR-WHITEOUT CONDITIONS ARE POSSIBLE
TONIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON. WESTERN FACING SLOPES OF THE
ISLAND RANGES COULD SEE LOCALLY REDUCED SNOWFALL TOTALS DUE TO
DOWNSLOPING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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