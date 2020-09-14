...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 114, 115,
116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...LEWIS AND CLARK NATIONAL FOREST ROCKY MOUNTAIN
DISTRICT-ROCKY MOUNTAIN FRONT, CHOUTEAU AND FERGUS COUNTIES,
LINCOLN RANGER DISTRICT OF THE HELENA NATIONAL FOREST, CENTRAL
AND EASTERN LEWIS AND CLARK NATIONAL FOREST AREAS AND HELENA
AND TOWNSEND RANGER DISTRICTS OF THE HELENA NATIONAL FOREST.
* TIMING...MONDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 10 PERCENT.
* IMPACTS...DRY FUELS, GUSTY WINDS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY COULD
CONTRIBUTE TO EASY FIRE STARTS, WITH ERRATIC AND DIFFICULT FIRE
BEHAVIOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, BROADWATER, CASCADE, DEER LODGE,
FERGUS, FLATHEAD, GALLATIN, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LAKE,
LEWIS AND CLARK, LINCOLN, MADISON, MEAGHER, MINERAL, MISSOULA, PARK,
POWELL, RAVALLI, SANDERS, SILVER BOW, AND TETON COUNTIES IN EFFECT
UNTIL 9/15/2020 9:00:00 AM DUE TO HEAVY WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED
PARTICULATE CONCENTRATIONS.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 9:00 AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN LIBBY ARE HAZARDOUS.
AS OF 9:00 AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN THOMPSON FALLS ARE VERY
UNHEALTHY.
AS OF 9:00 AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN BOZEMAN, BUTTE, COLUMBIA
FALLS, DILLON, FRENCHTOWN, HAMILTON, LEWISTOWN, MISSOULA, AND SEELEY
LAKE ARE UNHEALTHY.
AS OF 9:00 AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN GREAT FALLS, HELENA, AND
WEST YELLOWSTONE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
WHEN AIR QUALITY IS HAZARDOUS... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT EVERYONE SHOULD AVOID ANY OUTDOOR EXERTION; PEOPLE
WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD
REMAIN INDOORS.
WHEN AIR QUALITY IS VERY UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH
OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE,
THE ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID ANY OUTDOOR ACTIVITY; EVERYONE
ELSE SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY,
AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD
LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.