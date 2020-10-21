...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, WITH THE HIGHEST
AMOUNTS IN THE NORTH FACING SLOPES BETWEEN 4000 AND 6000 FEET.
FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, JUDITH BASIN, FERGUS AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT THROUGH TONIGHT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY THROUGH
TONIGHT, ESPECIALLY ALONG THE INTERSTATE 15 AND MONTANA HIGHWAY
200 CORRIDORS.
* ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET
CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING,
ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM
FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
MOLDAN
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, WITH THE HIGHEST
AMOUNTS IN THE NORTH FACING SLOPES BETWEEN 4000 AND 6000 FEET.
FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, JUDITH BASIN, FERGUS AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT THROUGH TONIGHT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY THROUGH
TONIGHT, ESPECIALLY ALONG THE INTERSTATE 15 AND MONTANA HIGHWAY
200 CORRIDORS.
* ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET
CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING,
ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM
FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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MOLDAN
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* SNOW SQUALL WARNING FOR...
CHOUTEAU COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
NORTHEASTERN CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 300 PM MDT.
* AT 200 PM MDT, A DANGEROUS SNOW SQUALL WAS LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 24 MILES NORTH OF FORT BENTON TO 6 MILES WEST OF
GREAT FALLS, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...POOR VISIBILITY IN HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW. WIND
GUSTS GREATER THAN 30 MPH.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DANGEROUS LIFE-THREATENING TRAVEL.
* THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 15 BETWEEN MILE MARKERS 278 AND 289.
HIGHWAY 87 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 87.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, FORT BENTON, BIG SANDY, BLACK EAGLE, BONEAU, HIGHWOOD,
ST. PIERRE, PARKER SCHOOL, CARTER, FLOWEREE, PORTAGE, MALMSTROM AFB,
FIRST PEOPLES BUFFALO JUMP STATE PARK, SHONKIN, LOMA, KENILWORTH AND
VIRGELLE.
HOWEVER, THIS SQUALL SHOULD EXIT THE GREAT FALLS AREA BY 220 PM MDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REDUCE YOUR SPEED AND TURN ON HEADLIGHTS! DURING SNOW SQUALLS, THE
VISIBILITY MAY SUDDENLY DROP TO NEAR ZERO IN WHITEOUT CONDITIONS.
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