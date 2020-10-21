GREAT FALLS- The National Weather Service (NWS) has issued a Snow Squall Warning until 3:00 pm and are asking people to slow down on the roads in an emergency alert sent out Wednesday.

A snow squall is an intense short-lived burst of heavy snowfall that leads to a quick reduction in visibilities and is often accompanied by gusty winds according to the National Weather Service.

Conditions of the snow squall include heavy snow reducing visibility to a quarter-mile or lower in some areas with whiteout conditions and wind speeds of up to 30 to 35 miles per hour behind it. 

The National Weather Service tells us a snow squall alert is similar to a severe thunderstorm warning.

The snow squall was spotted along a line 11 miles northwest of The Knees to six miles northwest of Power to 11 miles north of Augusta and is moving into northern Cascade County. 

The alert covers north-central Lewis and Clark County, northwestern Cascade County and western Chouteau County according to the NWS.

Locations impacted by the warning include Great Falls, Augusta, Black Eagle, Fort  Shaw, The Knees, Fort Shaw, Carter, Floweree, Portage, Malmstrom Air Force Base, Vaughn, First Peoples Buffalo Jump State Park, Sun River, Ulm and Simms.

Highways expected to be impacted by the snow squall include I-15 between mile markers 256 and 300, MT-200 between mile markers 112 and 139 and US-87 between mile markers 4 and 41.

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