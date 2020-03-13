Western Art Week
https://visitgreatfallsmontana.org/western-art-week/

GREAT FALLS- Some independent art shows are canceling their shows during western art week.

So far, the Out West Art Show, the Great Western Living and Design Show, the Western Heritage Art Show and the Wild Bunch Art Show have been postponed. 

The Out West Art Show they will be meeting with other show directors in the coming weeks to map out a plan.

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