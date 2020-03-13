...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT SUNDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 7
TO 14 INCHES AT MOST LOWER ELEVATIONS, WITH UP TO 20 INCHES IN
THE MOUNTAINS AND NORTHEASTERN FACING SLOPES. LOCALLY LOWER
SNOWFALL AMOUNTS OF 4 TO 7 INCHES ARE EXPECTED IMMEDIATELY WEST
OF THE ISLAND RANGES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...LIBERTY, HILL, BLAINE, CHOUTEAU, CASCADE, JUDITH BASIN,
AND FERGUS COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 6 AM MDT SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD
WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
MOLDAN