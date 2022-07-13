THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
467 IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
BLAINE CHOUTEAU HILL
IN SOUTHWEST MONTANA
BROADWATER GALLATIN JEFFERSON
MADISON
THIS INCLUDES THE CITIES OF BATTLE RIDGE PASS, BELT, BIG SANDY,
BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN APT, BOZEMAN PASS, CARTER,
CASCADE, CHINOOK, CITY OF BOZEMAN, DEEP CREEK PASS,
ELK PARK PASS, ENNIS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS,
HARLEM, HAVRE, HAYS, HOBSON, HOMESTAKE PASS, KINGS HILL PASS,
LEWISTOWN, LEWISTOWN DIVIDE, MARTINSDALE, MONTANA CITY,
NORRIS HILL, RAYNESFORD, RAYNOLDS PASS, ROCKY BOY, RUDYARD,
STANFORD, TARGHEE PASS, TOSTON, TOWNSEND, TWIN BRIDGES,
VIRGINIA CITY, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WINIFRED, AND WINSTON.
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