...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON
THROUGH MONDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE
WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...MONDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 11 PERCENT.
* IMPACTS...DRY FUELS, GUSTY WINDS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY
COULD CONTRIBUTE TO EASY FIRE STARTS, WITH ERRATIC AND
DIFFICULT FIRE BEHAVIOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY,
AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
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