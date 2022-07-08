THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
448 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
BLAINE CHOUTEAU GLACIER
HILL LIBERTY PONDERA
TETON TOOLE
IN SOUTHWEST MONTANA
BEAVERHEAD BROADWATER GALLATIN
JEFFERSON MADISON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG HOLE PASS, BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN APT,
BOZEMAN PASS, BRADY, BROWNING, BYNUM, CARTER, CASCADE, CHESTER,
CHIEF JOSEPH PASS, CHINOOK, CHOTEAU, CITY OF BOZEMAN, CONRAD,
CUT BANK, DEEP CREEK PASS, DILLON, DUTTON, ELK PARK PASS, ENNIS,
FAIRFIELD, FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS,
HARLEM, HAVRE, HAYS, HEART BUTTE, HELENA, HOBSON, HOMESTAKE PASS,
KINGS HILL PASS, LEWISTOWN, LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN,
LOGAN PASS, MACDONALD PASS, MARIAS PASS, MARTINSDALE,
MONIDA PASS, MONTANA CITY, NORRIS HILL, RAYNESFORD,
RAYNOLDS PASS, ROCKY BOY, ROGERS PASS, RUDYARD, SHELBY, STANFORD,
SUNBURST, TARGHEE PASS, TOSTON, TOWNSEND, TWIN BRIDGES,
VIRGINIA CITY, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WHITLASH, WINIFRED, WINSTON, WISDOM, AND WISE RIVER.
...Strong winds associated with thunderstorm activity will continue
over much of Cascade County through 730 PM MDT...
HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph.
SOURCE...Radar indicated.
IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around
unsecured objects.
Locations impacted include...
Great Falls, Cascade, Belt, Black Eagle, Fort Shaw, Fort Shaw,
Portage, Eden, Malmstrom Afb, Stockett, Tracy, Vaughn, First Peoples
Buffalo Jump State Park, Centerville, Sun River, Tower Rock State
Park, Ulm and Sand Coulee.
This includes the following highways...
Interstate 15 between mile markers 246 and 300.
Highway 200 between mile markers 131 and 139.
Highway 87 between mile markers 4 and 15.
Highway 89 between mile markers 9 and 15, and between mile markers
73 and 8.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
If outdoors, consider seeking shelter inside a building.
A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM MDT for
central and north central Montana.
&&
MAX HAIL SIZE...0.00 IN;
MAX WIND GUST...55 MPH
...AIRPORT WEATHER WARNING...
The National Weather Service in Great Falls has issued an Airport
Weather Warning for...
Great Falls International Airport /GTF/
The following weather hazards are expected:
Wind gusts 50 mph or higher.
A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM MDT for
central Montana.
LAT...LON 4745 11139 4750 11139 4750 11133 4745 11133
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