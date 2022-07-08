University of Providence building

UPDATE:

Students have been given the all-clear to return to the University of Providence campus after it was evacuated Friday.

Law enforcement believes this threat was nationwide, and not specific to the university.

According to the Great Falls Police Department, the presence of an explosive device was reported by an anonymous caller, and a suspicious package was involved in the threat, however, more information has not yet been released.

GREAT FALLS, Mont. - Law enforcement is investigating a potential threat at the University of Providence Friday afternoon.

The Great Falls Police Department reports the University has issued an evacuation order for anyone on campus.

Those on school grounds are asked to follow the evacuation order by calmly leaving campus.

People are asked to stay away at this time.

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