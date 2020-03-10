...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO
MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE LITTLE BELT MOUNTAINS...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON FOR THE ENTIRE AREA...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY PERIOD, SNOW EXPECTED IN
THE LITTLE BELT MOUNTAINS. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5
INCHES IN THE MOUNTAINS, BUT ONE INCH OR LESS ON THE FOOTHILLS.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 60 MPH. FOR THE WINTER STORM WATCH
PERIOD, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12
INCHES POSSIBLE, WITH UP TO 18 INCHES POSSIBLE IN THE
MOUNTAINS.
* WHERE...CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIES.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 9 AM THIS MORNING
TO MIDNIGHT MDT TONIGHT IN THE LITTLE BELT MOUNTAINS. FOR THE
WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY MORNING THROUGH SATURDAY
AFTERNOON FOR THE ENTIRE AREA.
* IMPACTS...FOR THE ADVISORY PERIOD, PLAN ON SLIPPERY ROAD
CONDITIONS OVER KINGS HILL PASS, AND BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. FOR THE WATCH PERIOD, TRAVEL
COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR THE WATCH PERIOD, COLD TEMPERATURES
COMBINED WITH BRISK WINDS COULD LEAD TO WIND CHILLS AS LOW AS 30
BELOW ZERO, WHICH COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING THROUGH THIS EVENING.
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THE SITUATION FOR LATE
THIS WEEK.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO
MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE LITTLE BELT MOUNTAINS...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON FOR THE ENTIRE AREA...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY PERIOD, SNOW EXPECTED IN
THE LITTLE BELT MOUNTAINS. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5
INCHES IN THE MOUNTAINS, BUT ONE INCH OR LESS ON THE FOOTHILLS.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 60 MPH. FOR THE WINTER STORM WATCH
PERIOD, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12
INCHES POSSIBLE, WITH UP TO 18 INCHES POSSIBLE IN THE
MOUNTAINS.
* WHERE...CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIES.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 9 AM THIS MORNING
TO MIDNIGHT MDT TONIGHT IN THE LITTLE BELT MOUNTAINS. FOR THE
WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY MORNING THROUGH SATURDAY
AFTERNOON FOR THE ENTIRE AREA.
* IMPACTS...FOR THE ADVISORY PERIOD, PLAN ON SLIPPERY ROAD
CONDITIONS OVER KINGS HILL PASS, AND BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. FOR THE WATCH PERIOD, TRAVEL
COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR THE WATCH PERIOD, COLD TEMPERATURES
COMBINED WITH BRISK WINDS COULD LEAD TO WIND CHILLS AS LOW AS 30
BELOW ZERO, WHICH COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING THROUGH THIS EVENING.
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THE SITUATION FOR LATE
THIS WEEK.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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