...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING
THROUGH LATE TUESDAY NIGHT FOR DRY THUNDERSTORMS WITH GUSTY AND
ERRATIC OUTFLOW WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 114 AND 117...
...RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR FIRE WEATHER ZONES 114 AND
117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS CANCELLED THE RED
FLAG WARNING FOR THIS EVENING, AS WINDS HAVE GENERALLY DECREASED
AND HUMIDITY HAS STARTED TO INCREASE.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 114 AND 117.
* TIMING...TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING.
* WINDS...SOUTHWEST 5 TO 15 MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 12 PERCENT.
* TEMPERATURES...HIGHS IN THE MID 70S TO LOWER 80S MOUNTAINS...IN
THE MID 80S TO LOWER 90S ON THE PLAINS AND IN VALLEYS.
* LIGHTNING...ISOLATED TO WIDELY SCATTERED STRIKES MAY CAUSE NEW
FIRE STARTS TUESDAY EVENING INTO THE OVERNIGHT.
* IMPACTS...FIRES CAN IGNITE QUICKLY AND EASILY AND SPREAD
RAPIDLY UNDER THESE DRY AND BREEZY CONDITIONS.
* THUNDERSTORMS...SCATTERED THUNDERSTORMS, MAINLY DRY.
* OUTFLOW WINDS...GUSTY AND ERRATIC OUTFLOW WINDS UP TO 40 MPH
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE
HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH
POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
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...HEAT ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT TUESDAY...
* WHAT...OVERNIGHT LOWS IN THE 60S TO LOWER 70S. HIGH TEMPERATURES
OF 90 TO AROUND 100 DEGREES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL 9 PM MDT TUESDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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