SAND COULEE, Mont. - A two-story home caught fire on Johnson Road in Sand Coulee Thursday morning.
Multiple fire trucks are at the location of the fire.
We will bring you more information as it becomes available.
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON... * WHAT...SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES ARE POSSIBLE BELOW 5000 FEET, WITH IN EXCESS OF 6 INCHES POSSIBLE ABOVE 5000 FEET. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 40 MPH. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA. * WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON. * IMPACTS...WET ROADS AND RAPIDLY FALLING TEMPERATURES FRIDAY NIGHT AND SATURDAY MORNING COULD LEAD TO A FLASH FREEZE ON ROAD SURFACES. PLAN ON SLIPPERY AND SLUSHY ROAD CONDITIONS. THOSE RECREATING OUTDOORS SHOULD BE PREPARED FOR ADVERSE CONDITIONS. * ADDITIONAL DETAILS...ADDITIONAL ACCUMULATING SNOW IS POSSIBLE SUNDAY THROUGH MONDAY MORNING AFTER A BRIEF LULL SATURDAY NIGHT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS. && MOLDAN
...HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING... * WHAT...WEST WINDS 25 TO 35 MPH, WITH GUSTS UP TO 60 MPH, ARE POSSIBLE. * WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, TOOLE, EASTERN PONDERA, EASTERN TETON, JUDITH BASIN AND FERGUS. * WHEN...FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING. * IMPACTS...STRONG WINDS COULD DAMAGE TREES AND PROPERTY AS WELL AS BLOW AROUND LOOSE OR UNSECURED OBJECTS. STRONG CROSS-WINDS COULD MAKE TRAVEL DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND THOSE TOWING TRAILERS. * ADDITIONAL DETAILS...THE STRONGEST WESTERLY WINDS ARE EXPECTED TO OCCUR DURING THE AFTERNOON HOURS ON FRIDAY, WITH A GRADUAL REDUCTION INTO THE EVENING HOURS. A STRONG COLD FRONT MOVING SOUTH FROM CANADA DURING THE EVENING HOURS ON FRIDAY WILL THEN SWITCH WINDS TO THE NORTH, WITH THE POTENTIAL FOR ADDITIONAL STRONG WIND GUSTS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS. && MOLDAN
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