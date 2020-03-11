MDT map

GREAT FALLS- According to the Montana Department of Transportation US-87 is open from the Cascade County line towards Carter.

High winds have caused blowing dirt which was reducing visibility in the area.

MDT noted that all traffic is flowing normal at this time.

The MDT Travel Info Map is reporting high winds that are affecting many roads outside of Great Falls.

Anyone driving in the area is asked to slow down and use caution when driving. 

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