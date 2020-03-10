Montana FFA

GREAT FALLS- Students will be competing to test their knowledge in a variety of areas focused on leadership and agriculture coming up in March during the 90th Annual Montana FFA State Convention.

If you are interested in helping with the events, volunteer opportunities are available.

Several events are listed on the volunteer sign up page, and each one provides a description of what, when and where the event is, how many participants are needed and who is participating.

Those who want to volunteer can sign up online here.

Tags

News For You