...HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
OCCURRING.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, TOOLE, LIBERTY, EASTERN PONDERA,
EASTERN TETON AND JUDITH BASIN.
* WHEN...UNTIL NOON MDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...VISIBILITY WILL BE REDUCED IN SOME PLAINS
AREAS DUE TO BLOWING DUST OR DIRT. THE PORTION OF U.S. HIGHWAY
87 BETWEEN GREAT FALLS AND FORT BENTON IS AN AREA VERY
SUSCEPTIBLE TO BLOWING DIRT. LOW HUMIDITY WITH THE WINDS DURING
THE AFTERNOON WILL ALSO RESULT IN ELEVATED FIRE DANGER IN
GRASSLAND AREAS WHERE THERE IS NO SNOW COVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
&&
MOLDAN
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12
INCHES AT LOWER ELEVATIONS, WITH UP TO 18 INCHES IN THE
MOUNTAINS, ARE POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM FRIDAY MORNING THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT.
* ADDITIONAL DETAILS...LOW TEMPERATURES SATURDAY NIGHT THROUGH
SUNDAY MORNING COULD FALL AS LOW AS THE TEENS TO 20S BELOW ZERO.
THESE COLD TEMPERATURES COMBINED WITH BRISK WINDS COULD LEAD TO
WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO, WHICH COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
&&
MOLDAN