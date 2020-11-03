...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING
THROUGH THURSDAY EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH, WITH GUSTS UP TO 60 MPH,
ARE POSSIBLE.
* WHERE...EASTERN TETON, MEAGHER, JUDITH BASIN, EASTERN PONDERA,
TOOLE, LIBERTY, HILL, CASCADE, CHOUTEAU AND CENTRAL AND
SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* WHEN...FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS MAY BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW LOCAL POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL MAY BECOME
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND THOSE
PULLING TRAILERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR ADDITIONAL WEATHER INFORMATION, CHECK OUR WEBSITE AT
WWW.WEATHER.GOV/GREATFALLS.
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MOLDAN