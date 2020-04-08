...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SATURDAY EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 10
INCHES POSSIBLE. HIGHER AMOUNTS TO 18 INCHES POSSIBLE IN THE
MOUNTAINS. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...MEAGHER, JUDITH BASIN, FERGUS, CASCADE AND CENTRAL AND
SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT OR IMPOSSIBLE AT TIMES.
PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
COMBINATION OF WET AND RAW CONDITIONS COULD SEVERELY STRESS
NEWBORN LIVESTOCK.
* ADDITIONAL DETAILS...FLASH FREEZE CONDITIONS ARE POSSIBLE ON
ROADS AS MELTING SNOW ON ROADS FROM RECENT WARM TEMPERATURES
SUDDENLY TURNS TO ICE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
A SIGNIFICANT COOL DOWN IS EXPECTED AS WELL. TO SEE A GRAPHICAL
REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON YOUNG LIVESTOCK, PLEASE
VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL PROGRAMS, THEN COLD AIR
ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR RES
WINDHAM, A 15-YEAR-OLD WHITE MALE, 5-FOOT 6-INCHES, 120
POUNDS, BLACK HAIR, HAZEL EYES, AND FRECKLES ON HIS NOSE. RES WAS
LAST SEEN WEARING A GRAY SHIRT WITH GOONIES ON IT, JEANS, AND A
HOODIE WITH COLORFUL DESIGNS. HE DOES NOT HAVE HIS CELL PHONE. RES
WENT ON A RUN AT 7 P.M. LAST NIGHT AND HAS NOT BEEN SEEN SINCE. HE
WAS LAST SEEN IN THE EMIGRANT AREA, MONTANA. IF LOCATED, CONTACT
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 4 0 6, 2 2 2, 2 0 5 0, OR DIAL 9
1 1.