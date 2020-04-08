GREAT FALLS- The Montana Department of Corrections is reporting Ruben Loren Stump as a walkaway from the Great Falls Pre Release Center.

According to the DOC, Stump left the pre release center to meet a landlord on April 6 at 4:31 pm and was supposed to return at 6:30 pm but did not. 

Stump is 46-years-old, five feet ten inches tall and weighs 180 pounds. He has black hair and brown eyes.

If you have seen Stump or know his whereabouts, you are asked to notify your local law enforcement.

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