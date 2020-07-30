Helena Grub Stake
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HELENA- The Grub Stake in Helena is temporarily closing after an employee tested positive for COVID-19.

The restaurant posted to their Facebook saying they will deep clean the building.

According to the post, the employee is a server who last worked Sunday night, and only works on Sundays.

The person showed no symptoms and was wearing a mask while working.

Grub Stake says they will be back up and running as soon as possible.

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