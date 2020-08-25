...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BIG HORN, BLAINE, BROADWATER, CARBON, CARTER,
CASCADE, CHOUTEAU, CUSTER, FALLON, FERGUS, GALLATIN, GARFIELD,
GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LEWIS AND CLARK,
MADISON, MEAGHER, MISSOULA, MUSSELSHELL, PARK, PETROLEUM, PHILLIPS,
POWDER RIVER, POWELL, RAVALLI, ROSEBUD, SWEET GRASS, TREASURE,
VALLEY, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL FURTHER
NOTICE FOR ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS ALERT WILL BE
UPDATED AGAIN AT 8/26/2020 9:00:00 AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN MALTA ARE UNHEALTHY.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN,
BROADUS, FRENCHTOWN, GREAT FALLS, HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN,
MISSOULA, AND SEELEY LAKE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BUTTE, CUT BANK, DILLON, LIBBY,
SIDNEY, THOMPSON FALLS, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE
ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE
SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND
LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR
HEART DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED
EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHEASTERN LEWIS AND CLARK...
NORTHWESTERN BROADWATER...WEST CENTRAL MEAGHER AND NORTHEASTERN
JEFFERSON COUNTIES UNTIL 630 PM MDT...
AT 538 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 7
MILES EAST OF MONTANA CITY, OR 12 MILES SOUTHEAST OF HELENA, MOVING
EAST AT 35 MPH.
WIND GUSTS OF 50 TO 55 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MONTANA CITY, CLANCY, FORT LOGAN ON THE SMITH RIVER, FORT LOGAN,
WINSTON AND GOOSE BAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF ON OR NEAR CANYON FERRY, GET OUT OF THE WATER AND MOVE INDOORS OR
INSIDE A VEHICLE. REMEMBER, LIGHTNING CAN STRIKE OUT TO 10 MILES
FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE
ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER NOW! DO NOT
BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.
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