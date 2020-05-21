Video courtesy of Silver Beaty

HELENA - A recent viral challenge is testing toddlers' patience across America. 

Parents record a video placing candy or a sweet treat in front of their toddler, telling them they're leaving the room and they cannot eat the treat until they come back.

Silver Beaty of Helena took part in the challenge with her son Maxon. At the beginning, she tells Maxon she'll be right back and hands him a cookie, instructing him to not touch it or eat it until she gets back. 

After she leaves the room, Maxon patiently waits staring at the cookie with clear temptation to disobey his mother's order. 

By the time Maxon's mother comes back after about a minute, he successfully resists his temptation to bite into the cookie and his mother grants him permission to eat it. Great job, Maxon!

Tags

News For You