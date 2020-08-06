...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT FRIDAY FOR
LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOLLOWING INCREASED LIGHTNING ACTIVITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY, WHICH IS IN
EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT FRIDAY. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO
LONGER IN EFFECT.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...GUSTY WEST WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FRIDAY
AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 16 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE 70S NEAR 80 AT LOWER ELEVATIONS.
* LIGHTNING...THUNDERSTORMS AND ASSOCIATED LIGHTNING WILL BE
NUMEROUS THROUGH THIS EVENING. STORMS WILL BE ACCOMPANIED BY
LOCALIZED WETTING RAIN BUT MAY ALSO PRODUCE STRONG OUTFLOW WIND
GUSTS THROUGH THIS EVENING.
* IMPACTS...THE INCREASE IN LIGHTNING ACTIVITY TODAY COULD LEAD TO
NEW FIRE STARTS WITH SOME EMERGING IN DRY AND WINDY CONDITIONS ON
FRIDAY. ANY FIRE STARTS MAY RAPIDLY SPREAD IN DRY AND WINDY
CONDITIONS FRIDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT SOUTHEASTERN LEWIS AND
CLARK AND NORTHERN BROADWATER...
AT 346 PM MDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM 9 MILES SOUTHEAST OF MONTANA CITY TO
TOWNSEND. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 20 MPH.
WINDS TO 45 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TOWNSEND, SILOS, WINSTON AND GOOSE BAY.
THIS INCLUDES HIGHWAY 12 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 9 , NEAR MILE
MARKER 54, AND BETWEEN MILE MARKERS 56 AND 84.
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT
AGENCY. THEY CAN RELAY YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
OFFICE IN GREAT FALLS.
IF YOU ARE ON OR NEAR CANYON FERRY LAKE, GET OUT OF THE WATER AND
MOVE INDOORS OR INSIDE A VEHICLE. REMEMBER, LIGHTNING CAN STRIKE OUT
TO 10 MILES FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER,
YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER
NOW! DO NOT BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.