Gurinder Mangat
Gurinder Mangat PC: Helena Police Department

HELENA- The Helena Police Department is attempting to locate a man who was reported missing.

Gurinder Mangat was last seen wearing a black t-shirt, black pants and a ball cap. Gurinder is about 5 feet 10 inches tall and weighs about 170 pounds.

If you know his whereabouts or have any information you are asked to contact Officer Bret Haux at 406-457-8865 or bhaux@helenamt.gov

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