Kendra Roberts
PC- Helena Montana Police Department

HELENA- The Helena Police Department is looking for a 15-year-old girl who was reported missing around 8:15 pm on September 3.

Kendra Roberts is believed to be traveling to Missoula, where she is from, possibly in a green truck.

The make and model of the truck are unknown.

Kendra is five feet six inches tall, weighs 140 pound, has hazel eyes and brown hair, and was last seen wearing a black hoodie with “Colorado” on the front, black pants and black/gray Under Armour sneakers.

If you see, know, or have any information as to her whereabouts you are asked to please contact Officer Russ Broadhurst, #751, at 406-457-8865.

Anonymous tips can be left with Crimestoppers at 406-443-2000, online at www.helenacrimestoppers.com, or with the P3 Tips app.

Kendra Roberts, age 15, has been reported missing as of approximately 8:15 p.m. on September 3, 2020. She is described...

Posted by Helena Montana Police Department on Friday, September 4, 2020

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