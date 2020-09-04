...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON SATURDAY TO
MIDNIGHT MDT SATURDAY NIGHT FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 114, 115, 116, 117, AND 118...
...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE SATURDAY NIGHT
THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 114, 115, 116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...GUSTY WESTERLY WINDS AND LOW HUMIDITY DEVELOP SATURDAY
AFTERNOON AND CONTINUE INTO SATURDAY EVENING.
* WINDS...NORTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 11 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE LOWER 70S.
* IMPACTS...GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY AND UNSEASONABLY HOT
TEMPERATURES MAY LEAD TO RAPID FIRE SPREAD AND EXTREME FIRE
BEHAVIOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY,
AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
&&
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON SATURDAY TO
MIDNIGHT MDT SATURDAY NIGHT FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 114, 115, 116, 117, AND 118...
...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE SATURDAY NIGHT
THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 114, 115, 116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...GUSTY WESTERLY WINDS AND LOW HUMIDITY DEVELOP SATURDAY
AFTERNOON AND CONTINUE INTO SATURDAY EVENING.
* WINDS...NORTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 11 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE LOWER 70S.
* IMPACTS...GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY AND UNSEASONABLY HOT
TEMPERATURES MAY LEAD TO RAPID FIRE SPREAD AND EXTREME FIRE
BEHAVIOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY,
AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
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