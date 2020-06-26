Coronavirus test

HELENA, Mont. - Lewis and Clark Public Health confirmed a new positive case of COVID-19 Friday. 

According to the health department, the new case is a man in his 20s. The new case is connected to an already known case and brings the total case count to 25 for the county. Eight of those cases are currently active and 17 have reportedly recovered.

Click here for more information on COVID-19 cases across the state.

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