...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT FRIDAY FOR
LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOLLOWING INCREASED LIGHTNING ACTIVITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY, WHICH IS IN
EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT FRIDAY. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO
LONGER IN EFFECT.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...GUSTY WEST WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FRIDAY
AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 16 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE 70S NEAR 80 AT LOWER ELEVATIONS.
* LIGHTNING...THUNDERSTORMS AND ASSOCIATED LIGHTNING WILL BE
NUMEROUS THROUGH THIS EVENING. STORMS WILL BE ACCOMPANIED BY
LOCALIZED WETTING RAIN BUT MAY ALSO PRODUCE STRONG OUTFLOW WIND
GUSTS THROUGH THIS EVENING.
* IMPACTS...THE INCREASE IN LIGHTNING ACTIVITY TODAY COULD LEAD TO
NEW FIRE STARTS WITH SOME EMERGING IN DRY AND WINDY CONDITIONS ON
FRIDAY. ANY FIRE STARTS MAY RAPIDLY SPREAD IN DRY AND WINDY
CONDITIONS FRIDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT SOUTHEASTERN LEWIS AND CLARK AND
NORTHWESTERN BROADWATER COUNTIES...
AT 448 PM MDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR EAST HELENA, OR
7 MILES NORTHEAST OF HELENA, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
WINDS UP TO 40 MPH ARE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HELENA, EAST HELENA, BLACK SANDY STATE PARK AND YORK.
THIS INCLUDES HIGHWAY 12 BETWEEN MILE MARKERS 48 AND 54.
CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS POSSIBLE WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
IF YOU ARE ON OR NEAR HAUSER LAKE, GET OUT OF THE WATER AND MOVE
INDOORS OR INSIDE A VEHICLE. REMEMBER, LIGHTNING CAN STRIKE OUT TO
10 MILES FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU
ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER
NOW! DO NOT BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.