Log Gulch Campground on Holter Lake
Bureau of Land Management - Montana/Dakotas

HELENA- Log Gulch Campground on Holter Lake and the Bureau of Land Management’s Departure Point Campground are currently closed.

According to the Bureau of Land Management, Log Gulch Campground is closed as engineers complete a resurfacing project and the Departure Point Campground is closed while the work takes place.

Both campgrounds will be closed through August 14.

If you were planning on using the campgrounds you are asked to plan accordingly.

Those traveling on Beartooth Road on the eastern side of the lake should expect delays as a resurfacing project will also take place on the county road that runs between Log Gulch hand Departure Point at this time as well.

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