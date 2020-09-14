MEPA ALERT: Search for missing 15-year-old from Helena
Bridgette Larsen

HELENA - A Missing Endangered Person Advisory has been issued for Justice Griffith by the Helena Police Department.

Justice is 15-years-old with brown hair and brown eyes. She's 5'7" and weighs 160 lbs. She was last seen wearing silver clothing with a pierced left nose.

Justice has made suicidal threats and has no known direction for travel.

If you have any information, you are asked to call Helena Police department at (406) 457-8865 or 911.

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