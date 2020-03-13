THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
HELENA POLICE DEPARTMENT HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED PERSON
ADVISORY FOR REBECCA RODRIGUEZ. SHE IS 75 YEARS OLD, WHITE, 5 FEET
11 INCHES, 132 POUNDS, WITH GRAY EYES AND BROWN HAIR.
SHE WAS LAST SEEN MARCH 11TH. SHE IS POSSIBLY WEARING WHITE
PANTS, A DARK COAT, A DARK FUZZY HAT, AND CARRYING A DARK TOTE
WITH BRIGHT PURPLE AND PINK HOLDERS.
REBECCA REQUIRES MEDICATION, HAS SEVERE PARANOIA, AND MAY NOT BE
ABLE TO TAKE CARE OF HERSELF. IF SEEN, PLEASE DO NOT APPROACH HER
AND CONTACT LAW ENFORCEMENT. SHE HAS A HISTORY OF BECOMING VIOLENT
WHEN PROVOKED
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT REBECCA, PLEASE CALL THE HELENA
POLICE DEPARTMENT AT 406-442-3233.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING
TO 4 PM MDT SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 10
INCHES WITH SOME LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. WINDS GUSTING
AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING TO 4 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD
WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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