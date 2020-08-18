Possible mountain lion sighting in East Helena
Sawtooth / Flickr / CC BY-SA 2.0

HELENA - Helena police received a report of a possible mountain lion sighting in the neighborhood near the base of Mount Helena Tuesday morning.

The Helena Montana Police Department writes in a Facebook post the sighting was reported near South Benton and Adams Street.

Both City Animal Control and Montana Fish, Wildlife and Parks know of the sighting.

Police urge the community to be aware and alert if moving in the area. 

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