THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING PERSON ENDANGERED ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE TROY POLICE DEPARTMENT FOR ASHLYNN EVE BASHAM.
ASHLYNN IS A 6 YEAR OLD WHITE FEMALE, 3 FEET AND 10 INCHES TALL,
75 POUNDS WITH HAZEL EYES AND BLONDE HAIR.
ASHLYNN WAS TAKEN BY HER FATHER BENJAMIN BASHAM WHO HAS VIOLENT
TENDENCIES AND IS A KNOWN DRUG USER.
THEY ARE POSSIBLY IN A BLUE DODGE CARAVAN WITH UNKNOWN OREGON
PLATES AND POSSIBLY HEADED TO YELLOWSTONE COUNTY.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION PLEASE CALL THE TROY POLICE DEPARTMENT
AT 406-295-4111 OR 911.
...HEAT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT SATURDAY...
* WHAT...TEMPERATURES NEAR 100.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS, FLATHEAD/MISSION VALLEYS,
WEST GLACIER REGION, KOOTENAI/CABINET REGION AND LOWER CLARK
FORK REGION.
* WHEN...UNTIL 7 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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