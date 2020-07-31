Montana Highway Patrol

OLNEY - An early morning car crash has left one man dead in a single-vehicle wreck.

Montana Highway Patrol says they received a call about a crash on U.S. Highway 93 at approximately 3:30 a.m. on July 31. When law enforcement arrived on scene they found one car had crashed with only the male driver at the scene.

MHP says it appears the car had drifted off the roadway and the driver had over-corrected. MHP says the car rolled multiple times and the driver was not wearing a seatbelt and was partially ejected from the car. The driver was pronounced dead at the scene.

The crash is still under investigation at this time and the driver has not been identified.

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