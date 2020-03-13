Nelson Road closed in Gallatin County

BIGFORK - Both directions of Highway 35 near Bigfork are blocked as crews work to clear a downed tree. 

The Montana Department of Transportation is reporting a tree fell at about 2:45 p.m. Friday, blocking the road south of Woods Bay. 

They report the tree is also laying on power lines. 

MDT posted, "THE POWER COMPANY HAS BEEN NOTIFIED, BUT IS UNABLE TO RESPOND TO THIS INCIDENT QUICKLY."

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