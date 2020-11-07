West Glacier rock slide
MDT Travel Info

WEST GLACIER- A rock slide on Highway 2 is blocking the eastbound lane.

The Montana Department of Transportation says the blockage is about three miles east of West Glacier.

According to the Travel Info website, the slide was initially reported Saturday at 5:27 pm.

Anyone in the area should expect single lane traffic and snow-covered roads according to the MDT.

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