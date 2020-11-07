...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 5 PM MST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES. THE HIGHER SNOW AMOUNTS WILL BE IN THE MISSION VALLEY.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH IN THE FLATHEAD VALLEY WILL
REDUCE VISIBILITY DUE TO BLOWING SNOW. WET ROADS MAY FREEZE
AFTER SUNSET.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND
POLSON.
* WHEN...UNTIL 5 PM MST SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. HIGH WINDS COULD RESULT IN
POWER OUTAGES AND DAMAGE TO TREES, ESPECIALLY ALONG THE
HIGHWAY 93 CORRIDOR NORTH OF KALISPELL, AS WELL AS ALONG THE
EAST SIDE OF FLATHEAD LAKE AND LAKE BLAINE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
GLACIER PARK INTERNATIONAL AIRPORT /GPI/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW/WIND.
SNOW WILL CONTINUE TO FALL THROUGH ROUGHLY 8PM, WITH TOTAL
SNOWFALL ACCUMULATIONS OF BETWEEN 1 TO 2 INCHES POSSIBLE.
NORTHEAST WINDS WILL BEGIN TO INCREASE AROUND 6PM, WITH THE
STRONGEST WINDS EXPECTED BETWEEN MIDNIGHT AND 7AM SUNDAY. WINDS
COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH DURING THIS TIME FRAME.