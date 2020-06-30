Police lights stock image

OLNEY, Mont. - Authorities are investigating a homicide case at a home in Olney where four people are reportedly deceased.

The Flathead County Sheriff's Office says deputies discovered three victims dead in the home around 7 a.m. Tuesday.

According to the FCSO, another person was found dead in another location.

The victims' identities have not been released at this time.

This is a developing story and we will bring you more as information becomes available.

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