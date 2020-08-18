Police lights stock image

ST. IGNATIUS - Law enforcement responded to a incident of a man reportedly shooting at people in St. Ignatius Sunday. 

The Lake County Deputies and Flathead Tribal Police responded to the reported incident that occurred at 3 a.m. in the St. Mary's Lake Road area.

An investigation led to the arrest of Christopher Brooks, 21, of Ronan. 

According to a release from the Lake County Sheriff's Office, the investigation unveiled there was a party happening and some disagreement took place during it. LCSO alleges Brooks and another person left the party, but came back and then Brooks shot at the group. 

LCSO says deputies located Brooks.

No one was injured but one vehicle underwent damage.

Brooks was arrested on assault with a weapon and possession of marijuana charges. Bond was set at $100,000 in the Lake County Justice Court.

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