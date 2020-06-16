Two-vehicle wreck blocking HWY 2 eastbound lanes

KALISPELL - The Montana Department of Transportation is reporting a crash involving two vehicles on U.S. Highway 2, blocking both inbound lanes Tuesday.

MDT says Montana Highway Patrol and Emergency Medical Services are on their way to the crash near Evergreen, about one mile north on Montana Highway 35 intersection.

At this time, MDT says there is single-lane traffic and slower speeds in this area.

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