THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT. ANTHONY ALLEN HOPKINS HORTON HAS
BEEN MISSING SINCE 9 PM ON JUNE 14TH. ANTHONY IS A 13 YEAR OLD
WHITE MALE, FIVE FEET AND SEVENTY POUNDS. HE HAS BROWN EYES, BROWN
HAIR, AND HAS A STUTTERING CONDITION. ANTHONY WAS LAST SEEN
WEARING A BLUE JACKET AND T-SHIRT, BLACK SWEATS, SOCKS, AND
BACKPACK. HE WAS LAST SEEN RIDING A GREY BICYCLE, POSSIBLY WITH
OTHER JUVENILES ON BICYCLES. THERE IS CONCERN FOR ANTHONY'S
WELFARE AS HE IS NOT DRESSED FOR THE WEATHER CONDITIONS. HE IS
POSSIBLY HEADING TO WASHINGTON STATE. IF YOU HAVE ANY INFORMATION,
PLEASE CALL THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 4 0 6, 5 5 2, 6 3 0
0 OR DIAL 9 1 1.