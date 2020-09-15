MEPA canceled: Jaden Brimhall is safe and has been located by the Helena Police Department
Bridgette Larsen

UPDATE: The Missing and Endangered Person Advisory for Jaden Brimhall is being canceled. Jaden has been located safe. Helena Police Department thanks you for your assistance.

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Helena Police Department have requested a Missing and Endangered Person Advisory for Jaden Brimhall, 17-year-old, white male, 5 foot 9, 175 pounds, brown hair, brown eyes. He was last seen wearing black sweatpants, red shirt with black stripes, and black or red shoes. Jaden left on foot from his home on Deerfield Lane in Helena. He is not taking his medications so may be a danger to himself. If you have any information on Jaden please contact the Helena Police department at 406 442-3233 or call 911

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