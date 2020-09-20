Mark Heyka

MISSOULA – Beloved Meteorologist Mark Heyka has joined the team at ABC FOX Montana, Montana Right Now.

Mark brings more than three decades of forecasting experience, and a Seal of Approval from the American Metrological Society (AMS). He has pledged his career to making sure every forecast he provides is precise, so that your family is safe as they plan their lives.

You can watch Mark Heyka, Angela Marshall, Ben Wineman, and Shaun Rainey weeknights at 5, 6, 9 and 10.

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