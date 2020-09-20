...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR FLATHEAD, GLACIER, LAKE, LINCOLN, MINERAL,
MISSOULA, AND SANDERS COUNTIES IN EFFECT UNTIL 9/20/2020 9:00:00 AM
DUE TO HEAVY WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS.
THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 9/20/2020 9:00:00 AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 4:00 PM, PARTICULATE LEVELS IN COLUMBIA FALLS, CUT BANK,
FRENCHTOWN, LIBBY, SEELEY LAKE, AND THOMPSON FALLS ARE UNHEALTHY FOR
SENSITIVE GROUPS.
AS OF 4:00 PM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN,
BROADUS, GREAT FALLS, HAMILTON, LEWISTOWN, MALTA, MISSOULA ARE
MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
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