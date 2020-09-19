Butte Central football team quarantined, game against Corvallis cancelled

MISSOULA - The Corvallis School District facebook page confirmed the Butte Central football team has been placed under quarantine by the Silver Bow County Health Department.

The Corvallis game against Butte Central has been cancelled and at this time the Corvallis School District says there are no plans to make up the game.

This is a developing story.

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