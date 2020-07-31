City of Missoula Fire Department
City of Missoula Fire Department

MISSOULA - Crews responded to a report of a person drowning in the Clark Fork River in Missoula late Saturday morning, July 25.

The City of Missoula Fire Department writes in a Facebook post the person was conscious as crews rescued them. 

The person was brought to the hospital.

MFD is asking the public to be careful and stay safe while venturing outdoors as temperatures heat up this weekend. 

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