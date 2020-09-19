Deer Lodge PD search for missing woman

Courtesy: Deer Lodge Police Department Facebook

DEER LODGE - The Deer Lodge Police Department is searching for Mikayla Lombardi who was last seen on Sept. 18.

According to the Deer Lodge Police Department Facebook page, Lombardi was seen on the morning of Sept. 18 and are asking the public's help to find her.

If you have seen Lombardi you are asked to please contact the Deer Lodge police.

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