2 small wildfires burning west of Frenchtown
Frenchtown Rural Fire District / Facebook

FRENCHTOWN, Mont. - The Frenchtown Rural Fire District says its units have responded to two separate wildfires.

One fire is reportedly located in the Six Mile area. FRFD units, along with the Montana Department of Natural Resources and Conservation, are mopping up the fire, which is at a tenth of an acre in size.

FRFD says the second fire is located a half mile west of Alberton on the north side of the interstate. It is estimated at an acre and crews are working on accessing the fire. FRFD and Forest Service units have responded to the scene.

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