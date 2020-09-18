Lolo Nat'l Forest reports vandalism in Patty Creek Canyon area
Photo courtesy of Lolo National Forest via Facebook

MISSOULA - Lolo National Forest (LNF) is reporting numerous incidents of vandalism in the Patty Canyon area on the Missoula Ranger District Friday.

LNF says in a Facebook post the vandalism is under investigation.

"National Forests belong to us all, and we encourage everyone to recreate responsibly. Please practice stewardship and care for the places you love to play," LNF writes.

Anyone with information is asked to call 406-329-1025.  

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