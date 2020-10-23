Lookout Pass 10/23/20 2:30 PM
MDT Travel Info Lookout Pass webcam. 10/23/20 2:30 PM

LOOKOUT PASS- The westbound lanes on I-90, Lookout Pass are completely blocked.

According to the Montana Department of Transportation Road Report, the lanes are blocked from mile marker 0 to mile marker 3.

Chains are required for all towing units on the pass according to the Travel Info website.

The Montana Department of Transportation did not specify the cause of the blockage, however, roads in the area are reported on the Travel Info website as snow-covered.

Tags

News For You