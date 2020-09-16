Maggie Richardson
Missoula Police Department

MISSOULA, Mont. - A Missing and Endangered Person Advisory has been issued for a Missoula teen.

The Missoula Police Department is asking for the public's help in finding 15-year-old Maggie Richardson.

Maggie is described as 5'6" tall, 110 pounds, with brown hair and brown eyes. She was last seen wearing a brown Carhartt jacket, black sweat pants or jeans, and Fila sneakers.

Police say Maggie has a history of depression and anxiety, and she does not have her medications with her. There is concern she may try to harm herself.

Maggie is new to Missoula and does not have many friends and is unfamiliar with the area. If you have any information about Maggie's whereabouts, you are asked to contact the Missoula Police Department at (406) 552-6300 or call 911. 

Tags

Locations

News For You