...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, DEER LODGE, FLATHEAD, GALLATIN,
GRANITE, LAKE, LINCOLN, MADISON, MINERAL, MISSOULA, POWELL, RAVALLI,
SANDERS, AND SILVER BOW COUNTIES IN EFFECT UNTIL 9/17/2020 9 AM DUE
TO HEAVY WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS.
THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 9/17/2020 9 AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BUTTE, FRENCHTOWN, HAMILTON,
LIBBY, MISSOULA, SEELEY LAKE, AND THOMPSON FALLS ARE UNHEALTHY.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN,
BROADUS, COLUMBIA FALLS, CUT BANK, HELENA, LEWISTOWN, MALTA, WEST
YELLOWSTONE ARE MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY,
AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD
LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT HAS REQUESTED A MISSING AND
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR MAGGIE RICHARDSON. MAGGIE IS A 15
YEAR OLD WHITE FEMALE, 5 FOOT 6, 110 POUNDS WITH BROWN HAIR AND
BROWN EYES. SHE WAS LAST SEEN WEARING A BROWN CARHARTT JACKET,
BLACK SWEAT PANTS OR JEANS, AND FILA SNEAKERS. MAGGIE HAS A
HISTORY OF DEPRESSION AND ANXIETY AND DOES NOT HAVE HER
MEDICATIONS WITH HER. THERE IS CONCERN SHE MAY TRY TO HARM
HERSELF. SHE IS NEW TO MISSOULA AND DOES NOT HAVE MANY FRIENDS AND
IS UNFAMILIAR WITH THE AREA. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT
MAGGIE PLEASE CONTACT THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT
406-452-6300 OR CALL 9-1-1. THANK YOU.