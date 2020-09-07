Missoula area firefighters aid in containing Bridger Foothills fire

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...BITTERROOT VALLEY, MISSOULA, HIGHWAY 200 BONNER TO
GREENOUGH, HIGHWAY 83 SEELEY LAKE TO CONDON, AND I-90 EAST
MISSOULA TO BEARMOUTH.
* WHEN...FROM 11 AM TO 8 PM MDT MONDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR NICHOLAS
GOLDER.
HE IS A WHITE 86 YEAR OLD MAN, WHO IS 5 FOOT 11 INCHES
TALL AND 160 POUNDS, WITH GRAY HAIR AND BLUE EYES.
NICHOLAS HAS SERIOUS MEDICAL CONDITIONS, MEMORY IMPAIRMENT, AND
NEEDS MEDICATION THAT HE DOES NOT HAVE WITH HIM.
NICHOLAS WAS TAKEN FROM A CARE FACILITY IN FORT COLLINS, COLORADO
BY AN UNKNOWN SUBJECT. NICHOLAS CALLED AND SAID HE WAS IN
MONTANA. NICHOLAS PREVIOUSLY LIVED IN FORSYTH, AND MAY BE IN THE
BILLINGS AREA.
TO VIEW HIS PHOTO GO TO WWW.DOJMT.GOV AND CLICK ALERTS.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT NICHOLAS GOLDER, PLEASE CONTACT
THE FORT COLLINS POLICE AT 970-221-6540. THANK YOU.