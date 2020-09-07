Missoula area firefighters aid in containing Bridger Foothills fire

Courtesy: Frenchtown Rural Fire District Facebook

MISSOULA - Multiple fire crews from the Missoula area are traveling to Bozeman to help suppression efforts on the Bridger Foothills fire.

Missoula and Ravalli County are sending four wildland engines and two tenders to assist as part of a strike team. Engines from Florence Fire, Frenchtown Fire, Missoula Rural Fire and Missoula City Fire also left to hep with containing the flames. 

This is a developing story.

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