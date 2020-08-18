MISSOULA - The Missoula County Sheriff's Office is looking for a missing teenager reportedly last seen Aug. 5. 

Breanna Spotted Eagle, 17, is described as Native American or Alaska Native, female, 5-foot, 3-inches tall, weighs 120-pounds with brown hair and brown eyes, according to a Facebook post from MCSO.

Anyone with information on Breanna or her location is asked to call MCSO at 406-258-4810.

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