Weather
Tessa Nadeau ABC FOX Montana

MISSOULA -- Missoulians will likely wake up to snow on Sunday morning. 

Three to seven inches of snow is expected to hit the area starting late Saturday and continuing throughout the night and into Sunday.

Temperatures will drop from the upper 40s to the upper 20s on Saturday, then dropping to a low of 10 degrees on Monday.

Snow will likely cause dangerous driving conditions. People are encouraged to plan ahead and drive with caution.

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