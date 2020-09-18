MPD urge caution after mountain lion sighting in the city

MISSOULA - A mountain lion was reportedly spotted in the East Missoula and Bonner/West Riverside area early Friday morning.

The Missoula Police Department says they did not see the mountain lion but the person who reported the sighting did.

MPD has not located the animal at this time.

Keep pets inside and make sure garbage is properly secured. Be cautious for children at bus stops or people walking outside this morning.

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