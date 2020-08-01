No stopping on US-93 13 miles north of Wye

WYE- The Montana Department of Transportation is reporting there is no stopping on US-93 13 miles north of Wye due to a wildfire.

Anyone driving in the area can expect emergency vehicles along the roadway. 

The notice is possibly related to the Magpie Rock Fire outside of Dixon

MDT incident no stopping on US-93 north of Wye

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